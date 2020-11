Corona: gocartverhuur weer aan banden gelegd

Er is toch wel wat volk aan zee: veel gezinnen met kinderen. Maar een ritje met de gocart zit er deze herfstvakantie niet in. De verhuurders mogen hun rijwielen en ook hun fietsen niet verhuren voor een ritje op de dijk. En dat valt flink tegen want hun seizoen viel al gedeeltelijk in het water dit voorjaar toen ze hun handelszaken moesten sluiten.

Na overleg met de burgemeesters van De Panne en Nieuwpoort gisteren, hoopten de verhuurders om toch open te kunnen blijven. Maar vanmiddag besliste de gouverneur dat alle vijftig verhuurders aan de kust dicht moeten. Spijtig vinden ook de toeristen want een ritje met een billenkar hoort bij de zee.

Verschillende verhuurders betreuren dat, want volgens hen werken ze volgens de regels van de kunst. Hun skelters en fietsen worden na gebruikt ontsmet, ze houden voldoende afstand en werken vooral in de buitenlucht. (Lees verder onder de foto)

Ook verhuurder Filip Dequeecker vindt het een bijzonder pijnlijke zaak. Hij heeft drie verhuurzaken in De Panne en een in Nieuwpoort. En hij moest al twee mensen ontslaan.