Corona: Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen blijft licht dalen

In de week van 26 oktober tot en met 1 november werden gemiddeld 14.091,7 besmettingen per dag genoteerd. Dat is een daling met zes procent in vergelijking met een week eerder. Het aantal mensen dat met COVID-19 wordt opgenomen in het ziekenhuis blijft wel met 15 procent stijgen. Het gaat om gemiddeld 679,9 mensen per dag. Het goede nieuws is wel dat het aantal coronapatiënten dat momenteel in het ziekenhuis ligt woensdag ongeveer stabiel gebleven is, weliswaar op een hoog niveau. Het gaat om 7.405 patiënten (-1 procent), van wie er 1.412 (+4 procent) op intensieve zorgen liggen. Gemiddeld zijn op een week tijd 146,7 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat zijn er 75,7 meer dan zeven dagen eerder. In totaal zijn sinds het begin van de pandemie nu al 12.331 sterfgevallen in ons land toe te schrijven aan COVID-19.

De West-Vlaamse cijfers in kaart

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.