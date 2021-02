Corona: fotografe brengt vergeten groep tieners in beeld

Dat doet ze gratis. Jongeren zijn heel hard getroffen door de coronamaatregelen, want zij willen vooral hun vleugels uitslaan. Ze portretteert hen in zwart-wit met hun hobby of passie. De fotografiesessie is een heel aparte beleving, waarbij jongeren heel even weer kunnen dromen.

De artistieke foto’s stralen de veerkracht van de jongeren uit. Briek bijvoorbeeld koos ervoor om met zijn koersfiets op de foto te staan. "Samen met vrienden gaan fietsen, dat mis ik wel. Vroeger kon dat zo, met een groepje gaan trainen en nu is het bijna allemaal alleen".