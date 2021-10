Corona: forse stijging van COVID-patiënten in onze ziekenhuizen

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames is fors aan het stijgen. In AZ Delta in Roeselare en AZ Groeninge in Kortrijk is het aantal patiënten met corona de afgelopen 14 dagen zelfs verdubbeld.

Er is nog voldoende plaats in beide ziekenhuizen maar er dreigt wel een tekort aan personeel. De patiënten die moeten worden opgenomen zijn er gelukkig veel minder erg een toe dan tijdens de eerste coronaperiode.

Cijfers nationaal

Er liggen nu 914 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 229 op de intensieve zorg.

Tussen 12 en 18 oktober werden elke dag gemiddeld 73 COVID-patiënten opgenomen in het ziekenhuis (gemiddeld 8 in West-Vlaanderen), een stijging met 29 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor.

In de periode tussen 9 en 15 oktober werden elke dag gemiddeld 3.010 nieuwe besmettingen geregistreerd (gemiddeld 250 per dag in West-Vlaanderen), bijna de helft meer (+46 procent) dan de week ervoor. Al 1.289.033 Belgen raakten besmet met het virus.

Ook aantal sterfgevallen stijgt

Het aantal mensen dat in diezelfde periode stierf aan de gevolgen van COVID-19 steeg met 14 procent, tot gemiddeld bijna 11 per dag. In totaal kwamen al 25.780 mensen om het leven.

De positiviteitsratio is gestegen tot 6,4 procent. En het reproductiegetal steeg tot 1,21. Een cijfer boven 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint. Bijna 8,7 miljoen Belgen of 75 procent van de bevolking kreeg al minstens één coronaprik. Ruim 8,5 miljoen of 74 procent is volledig gevaccineerd.

Het aantal besmettingen in onze provincie is de afgelopen week behoorlijk toegenomen. Een kleine 1800 mensen raakten besmet, een toename van meer dan 100% ten opzichte van de week voordien.