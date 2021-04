Corona doet plantenhype bloeien

"Met een tekort zullen we niet zitten", verzekert plantenkweker Decadt-Verhelst uit Staden alvast. De stormloop is er wel degelijk, en het is vooral die hoge vraag die voor problemen zorgt. "Vaak hebben we niet genoeg tijd om de planten te leveren."

Het aanbod is er nu wel. "Dat probleem hebben we nu niet", zegt Corine. "Toen de tuinwinkels na de eerste lockdown heropenden, hadden we wel te weinig plantjes."

De moestuinen dienen vandaag niet enkel meer om in wat verse groenten te voorzien. "Mensen lijken tijdens de pandemie hun groene vingers gevonden te hebben, en willen ook dat hun tuintjes er mooi uitzien", concludeert de plantenkweekster. De planten moeten allen nog genoeg tijd krijgen om te groeien.