Corona: daling besmettingen lijkt te vertragen

Het aantal nieuwe gevallen daalde nog in de periode van 30 april en 6 mei, maar slechts met 3 procent op weekbasis, tot gemiddeld 2.983 per dag. Een dag eerder was dat nog een daling van 5 procent, een week geleden 16 procent.

Het aantal tests steeg op weekbasis ook wel met 8 procent, tot gemiddeld ruim 50.500 per dag. De positiviteitsratio, het aandeel dat positief test, zakte zo verder tot 6,6 procent (-1 procent).

Bij de andere indicatoren zijn nog grotere dalingen merkbaar. Het aantal overlijdens daalde in dezelfde periode met 9,6 procent tot gemiddeld 36,1 overlijdens per dag. Het aantal ziekenhuisopnames nam de jongste zeven dagen af met 17 procent tot gemiddeld 161 per dag. Er liggen nu 2.175 patiënten in het ziekenhuis (-18 procent) en exact 700 (-15 procent) op intensieve zorg.

In totaal 3,5 miljoen inwoners hebben inmiddels minstens één vaccindosis ontvangen. Dat is exact 30,7 procent van de volledige bevolking

KAART: Bekijk hier de cijfers in uw gemeente: