Corona: daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zet door

De daling van het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen lijkt goed en wel ingezet: nadat het aantal vrijdag voor het eerst in ongeveer tien dagen net onder de 4.000 dook, zijn er zaterdag nog 3.852, zo blijkt uit cijfers van Sciensano .

Net als vrijdag gaan de andere parameters, op de overlijdens na, ook in de juiste richting: het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met 46 procent gedaald, tot gemiddeld nog 20.763 besmettingen per dag in de periode van 2 tot en met 8 februari.

Van 2 tot en met 8 februari waren er dagelijks gemiddeld 44 overlijdens, een toename met 30 procent. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft ook verder dalen. De laatste zeven dagen ging het gemiddeld om 294,7 opnames, of een daling met 17 procent. Ook het aantal tests blijft dalen: 67.900, een derde minder dan in de week ervoor. Daarvan was 35,8 procent nog positief, en dat is 8,1 procent lager dan een week daarvoor.

West-Vlaamse situatie

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie de voorbije 14 dagen is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen per 100.000) het grootst in Wielsbeke, Houthulst, Poperinge, Vleteren, en Wervik.

Bij de ziekenhuisbezetting is er een verdere daling. Op 11 februari lagen er 427 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Van die 427 zieken liggen er 29 op intensieve zorgen. Zeven van hen worden beademd.