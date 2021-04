Corona: cijfers in West-Vlaanderen stijgen minder snel

Voor het eerst sinds begin december werden er in ons land opnieuw meer dan 3.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus, waarvan meer dan 800 op de dienst intensieve zorgen. Toch stijgen de cijfers al enkele dagen minder snel. West-Vlaanderen kent de sterkste daling: van 461 naar 425 besmettingen en dat zorgt dat de druk op de ziekenhuizen toch wat afneemt.

Hoopvolle evolutie in ⁦@az_delta⁩ Deze ochtend in totaal 84 #COVID19 patiënten opgenomen (-7), waarvan 17 (-2) op de dienst IZ, 16 in campus Torhout en 13 in campus Menen. Samen doorzetten, vaccineren en zorgen voor elkaar geeft perspectief ! Dank ! ⁦@ZorgVlaanderen⁩ pic.twitter.com/Jghj9wwoVX

— Johan Hellings (@johan_hellings) April 3, 2021