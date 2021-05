Corona: cijfers blijven de goede kant opgaan

Als de daling van de coronacijfers zich blijft voortzetten, kunnen we in de eerste week van juni onder een gemiddelde van 75 ziekenhuisopnames per dag uitkomen. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht verklaard op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum. Daarmee is opnieuw een mijlpaal in zicht, nadat we gisteren onder de grens van 500 patiënten op intensieve zorg zijn gedoken.

De afgelopen week waren er gemiddeld 101 nieuwe opnames per dag, een daling van 19 procent. De ziekenhuisopnames dalen vooral bij de 60-plussers, terwijl de opnames bij de jongere leeftijden eerder stabiel blijven. Momenteel vertegenwoordigen de veertigers en vijftigers 43 procent van alle ziekenhuisopnames. Nog opvallend is dat er momenteel meer twintigers en dertigers in het ziekenhuis zijn opgenomen dan 80-plussers. Reden is vooral dat er heel weinig 80-plussers nog in het ziekenhuis belanden met COVID-19. "Dat illustreert de uitstekende bescherming die het vaccin biedt bij de alleroudsten", aldus Van Gucht. Meer dan 90 procent van de 80-plussers heeft al een eerst dosis van het vaccin gehad en meer dan de helft is volledig gevaccineerd

Ook het aantal nieuwe besmettingen daalde tussen 18 en 24 mei in vergelijking met de zeven dagen ervoor. In beide periodes lag een feestdag (waarop er minder getest wordt), waardoor ze vergelijkbaar zouden moeten zijn.

Tussen 21 en 27 mei zijn elke dag gemiddeld 100,7 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 19 procent ten opzichte van de week ervoor. Er liggen nog 1.366 patiënten (-17 procent) in het ziekenhuis, van wie 491 op de afdeling intensieve zorg (-13 procent). In diezelfde periode waren dagelijks gemiddeld 17,4 COVID-overlijdens te betreuren. Dat is een daling met bijna 13 procent op weekbasis. Sinds het begin van de pandemie zijn 24.902 Belgen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Tussen 18 en 24 mei zijn elke dag gemiddeld 2.049 nieuwe besmettingen gerigistreerd. Dat is een daling met 3 procent op weekbasis. De positiviteitsratio bedraagt 5,4 procent.

KAART: Bekijk hier de cijfers in uw gemeente: