Corona: cijfers bij ons dalen niet meer

In de periode van 29 november tot 5 december werden per dag gemiddeld 2.154 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een daling met 7 procent. Maar in West-Vlaanderen stijgen de cijfers.

In de week van 29 november tot 5 december is het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen in West-Vlaanderen met 10 % gestegen, van 262 naar 288. De cijfers stijgen dus, en de kaart kleurt vandaag dus weer ietsje roder dan gisteren.

De grootste stijging de voorbije 14 dagen is er in Tielt (+9), Torhout (+7) en Zedelgem (+7). Bij de grootste dalers zitten Menen (-7), Bredene (-6), en Ruiselede (-5). In veel gemeenten zakken of stijgen de cijfers met 1 of twee gevallen. Positief nieuws is dat naast Koksijde nu ook Nieuwpoort groen begint te kleuren.

In de periode van 29 november tot 5 december stierven dagelijks gemiddeld 102 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 19 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Alles samen stierven in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.507 mensen aan het coronavirus.

Het aantal ziekenhuisopnames door COVID-19 klokte in de periode van 2 tot 8 december af op 192 per dag. Dat is nog steeds een daling met 6 procent, maar het ligt wel licht hoger dan het cijfer dat de dag voordien werd gemeld.

Volgens de meest recente cijfers liggen er momenteel 3.143 coronapatiënten in het ziekenhuis (-4 procent), waarvan er 676 op intensieve zorgen liggen (-7 procent). De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt licht naar 8,6 procent.

Mobiliteit

"De stabilisatie van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zet zich jammer genoeg voort," bevestigt viroloog Steven Van Gucht. Hij wijst erop dat er een verband is tussen het aantal besmettingen en de mobiliteit. Na de heropening van de scholen is de mobiliteit gestaag toegenomen, in alle provincies. Dat is ook het geval na de opening van de niet-essentiële winkels. De viroloog roept iedereen op om alle onnodige verplaatsingen te beperken en zo veel mogelijk van thuis uit te werken.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.