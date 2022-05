Corona: bezetting op intensieve zorg schommelt rond de 100 patiënten

Er liggen nog 106 coronapatiënten op intensieve zorg. Zaterdag zakte de bezetting op intensieve zorg zelfs even onder de honderd coronapatiënten, wat geleden was van augustus vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal patiënten op intensieve zorg is zo dinsdag gezakt met 16 procent op weekbasis. Er liggen nog 106 patiënten op intensieve zorg, zaterdag waren dat er 95. In totaal liggen momenteel nog 1.513 coronapatiënten in het ziekenhuis (-20 procent).

Van 7 tot 13 mei daalde het dagelijkse aantal nieuw geregistreerde besmettingen met 16 procent op weekbasis, tot gemiddeld 3.701. Dagelijks overlijden er nog gemiddeld 9 patiënten als gevolg van een COVID-19-besmetting. Dat is 42 procent minder dan de week ervoor.