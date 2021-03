Corona: besmettingen nemen weer toe

Van 5 tot 11 maart zijn dagelijks gemiddeld 146 mensen met COVID-19 opgenomen in de ziekenhuizen, een daling met 6 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal liggen er 1.910 mensen in het hospitaal, onder wie 446 op intensieve zorgen.

Het aantal besmettingen daarentegen gaat opnieuw in stijgende lijn. Tussen 2 en 8 maart werden gemiddeld 2.422 infecties per dag geregistreerd, een toename met 2 procent in vergelijking met de week voordien. Sinds het begin van de coronapandemie raakten al zeker 798.108 Belgen besmet.

In vergelijking met de zeven dagen voordien daalde het aantal overlijdens aan COVID-19 dan weer in de week van 2 tot 8 maart, met 3,2 procent tot gemiddeld 25 per dag. In totaal kostte het coronavirus al aan 22.370 landgenoten het leven.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.