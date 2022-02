Corona: Besmettingen en opnames dalen, aantal overlijdens met derde toegenomen

In de zeven dagen van 30 januari tot en met 5 februari waren er elke dag gemiddeld 39 overlijdens, een stijging met 30 procent.

Op dit moment liggen in de Belgische ziekenhuizen nog 4.188 patiënten met en voor COVID-19, een stijging met 2 procent. Op de afdelingen intensieve zorg zijn dat er 431 (+ 4 procent) Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de voorbije zeven dagen dus wel gedaald, met 11 procent tot 324. Het aantal geregistreerde besmettingen daalde in de periode van 30 januari tot en met 5 februari zelfs sterk, met 41 procent, tot gemiddeld 27.298 per dag.

Afgelopen vrijdag piekte het aantal overlijdens op 53. Het is van de vierde golf, eind november en begin december, geleden dat voor die parameter nog zulke hoge cijfers werden opgetekend.

West-Vlaamse situatie (cijfers 8 februari)

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen per 100.000) het grootst in Wielsbeke, Vleteren, Houthulst, Avelgem en Ichtegem.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in West-Vlaanderen neemt in een week tijd af met negen procent. Nationaal is dat met zes procent.

Bij de ziekenhuisbezetting is er voorlopig nog een lichte stijging. Op 7 februari lagen er 535 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is drie procent meer dan de week ervoor. Nationaal is er een stijging met 6 procent. Van die 535 zieken liggen er 32 op intensieve zorgen. 32 van hen worden beademd.