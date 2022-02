Corona: besmettingen en hospitalisaties blijven dalen, overlijdens nemen nog toe

Het onderwijs schakelt vandaag over naar code oranje. Dat betekent dat leerlingen in het basisonderwijs en kinderen jonger dan 12 jaar in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) geen mondmasker meer moeten dragen.

In het secundair onderwijs is het mondmasker wel nog verplicht, maar daar kunnen mondmaskerpauzes ingelast worden. Die zijn mogelijk als er voldoende geventileerd wordt en de leerlingen afstand kunnen houden, en ook op de speelplaats. Verder kunnen extra-murosactiviteiten plaatsvinden volgens de regels die in de brede samenleving gelden. Voor sommige activiteiten geldt dus nog een capaciteitsbeperking. Schoolfeesten, opendeurdagen en infoavonden zijn ook toegelaten, volgens de algemene regels.

Zo is het Covid Safe Ticket verplicht voor alle binnenactiviteiten vanaf 50 personen en voor buitenactiviteiten vanaf 100 deelnemers. Een capaciteit van 200 personen is steeds toegelaten, maar mag aangevuld worden tot 70 procent bij dynamische binnenactiviteiten en tot 80 procent bij niet-dynamische binnenactiviteiten en alle buitenactiviteiten. Daarnaast kunnen oudercontacten fysiek plaatsvinden met respect voor de veiligheidsmaatregelen.

Ook fysieke schoolbezoeken buiten de lesuren voor of na een inschrijving zijn mogelijk. Er wordt wel aangeraden om zo veel mogelijk buiten te organiseren, afstand te bewaren en schoolgroepen uit elkaar te houden. De versoepelingen komen op een goed moment voor het deeltijds kunstonderwijs, want zaterdag vindt de Dag van de Academies plaats, een feestelijke dag voor alle academies in het deeltijds kunstonderwijs en hun leerlingen, die kunnen laten zien hoe hun creaties ontstaan. Het overkoepelende thema is dit jaar "REMAKE".