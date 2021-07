Corona: besmettingen blijven fors toenemen

Van 3 tot 9 juli werden er dagelijks gemiddeld 934 nieuwe besmettingen vastgesteld, da's opnieuw een forse stijging met 83 procent in vergelijking met de week voordien. Tegelijk werden in diezelfde periode 2 procent minder tests afgenomen.

Ook de hospitalisaties zitten in de lift. Van 6 tot 12 juli werden elke dag gemiddeld 17,4 personen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, een stijging met 16 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In totaal liggen er volgens de meest recente cijfers 234 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 89 intensieve zorgen nodig hebben. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 1,02, wat betekent dat de epidemie opnieuw aan kracht wint. Met het aantal overlijdens gaat het wel nog altijd de goede richting uit. Van 3 tot 9 juli lieten dagelijks gemiddeld net geen 2 mensen het leven, een daling met 41 procent. Intussen hebben 7.594.191 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 65,9 procent van de totale bevolking en 81,1 procent van de volwassen bevolking.

Ook bij ons lijken de besmettingen in het gros van de 64 West-Vlaamse gemeenten toe te nemen. Er zijn slechts nog enkele gemeenten coronavrij, zoals Lendelede en Mesen.