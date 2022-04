Bij de ziekenhuisbezetting is er een verdere daling. Op 14 april lagen er 478 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 4% minder dan de week ervoor. Nationaal is er een daling met 1%.

Van die 478 zieken liggen er 26 op intensieve zorgen. 6 van hen worden beademd.

Ook het aantal besmettingen daalt fors. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie de voorbije 14 dagen is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Oostende, Roeselare, Kortrijk en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen omgerekend per 100.000 inwoners) het grootst in Ruiselede, Avelgem, Veurne, Wingene en Beernem.