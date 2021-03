Corona: alle cijfers blijven stijgen

Tussen 14 en 20 maart steeg het gemiddelde aantal besmettingen elke dag met 4.158 gevallen. Dat is 40 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode. In diezelfde periode kwamen elke dag gemiddeld 25 mensen om het leven, 3,5 procent meer dan een week eerder.

In de week van 17 tot 23 maart werden elke dag gemiddeld 215 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat is 28 procent meer dan een week eerder. Momenteel liggen er 2.402 mensen in het ziekenhuis, van wie 601 op intensieve zorgen. Ook kregen al 1.010.181 mensen minstens één dosis van een coronavaccin toegediend, goed voor 11 procent van de volwassen bevolking. Van hen zijn er 450.896 of (4,9 procent) volledig gevaccineerd.

14-daagse cijfers: Oostrozebeke, Waregem en Wervik in beide TOP-10's

Oostrozebeke, Dentergem, Mesen, Wervik en Waregem hebben verhoudingsgewijs (verhouding besmettingen/aantal inwoners) de voorbije twee weken het grootste percentage aan besmettingen. Staden, Ruiselede, Wielsbeke, Kuurne en Pittem volgen.

Als we kijken naar de absolute cijfers dan hebben de grotere steden -logisch- Brugge, Kortrijk, Waregem, Oostende en Roeselare de voorbije 14 dagen de meeste besmettingen. Oostrozebeke, Menen, Wervik, Harelbeke en Wevelgem volgen.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.