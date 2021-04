Corona: Aantal ziekenhuisopnames daalt licht

De Belgische ziekenhuizen hebben tussen 19 en 25 april gemiddeld 227,3 coronapatiënten per dag opgenomen, dat is 3 procent minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen. Dat brengt het aantal patiënten in het ziekenhuis op 2.886 (-4 procent), van wie 888 op intensieve zorg (-5 procent).

Tussen 16 en 22 april stierven per dag gemiddeld 39 mensen aan de gevolgen van het virus. Dat cijfer is stabiel gebleven. In totaal zijn in België sinds het begin van de pandemie 24.024 mensen overleden aan COVID-19. In dezelfde periode werden dagelijks ongeveer 42.600 tests uitgevoerd (+4 procent), met een iets lager positiviteitsratio van 9,4 procent (-0,5 procent).

Het reproductiecijfer blijft met 0,95 onder 1. Een cijfer daarboven geeft aan dat de epidemie versnelt.

Bijna drie op de tien volwassenen (28,9 procent) hebben in ons land een eerste prikje met een vaccin ontvangen. Dat zijn 2.656.058 mensen. Daarvan hebben 748.048 ook een tweede dosis ontvangen, goed voor 8,1 procent van de volwassen bevolking.

