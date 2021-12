Corona: aantal nieuwe ziekenhuisopnamen blijft stijgen

Dat is een stijging met 9 procent ten opzichte van een week eerder. Dat blijkt donderdagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal liggen nog 3.736 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 792 op de afdelingen intensieve zorg. Alle indicatoren blijven stijgen, alleen het reproductiegetal is met 6 procent gedaald tot 1,06. Als dat cijfer hoger is dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.

Tussen 22 en 28 november werden dagelijks gemiddeld 17.917 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een stijging met 11 procent op weekbasis. In diezelfde periode stierven per dag gemiddeld 42,4 mensen aan de gevolgen van COVID-19, een toename van 12 procent.

West-Vlaamse situatie

Onze provincie heeft nog altijd de grootste incidentie, dat betekent dat je hier verhoudingsgewijs, rekening houdend met het aantal inwoners, het meest kans maakt om besmet te worden. De incidentie is 2.899 op 100.000 inwoners of net geen 3%. De besmettingscijfers stijgen in nagenoeg elke gemeente. In de nationale top tien met de grootste incidentie tellen we vijf West-Vlaamse gemeenten. Lo-Reninge staat op 2, Houthulst op 3, Diksmuide op 7 en Langemark-Poelkapelle op 9.