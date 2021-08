Corona: aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zakt weer onder 600

Het aantal patiënten die met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen liggen, is weer onder de 600 gezakt. Dat blijkt zaterdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal overlijdens stijgt wel weer.

Momenteel liggen 597 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat aantal nam de voorbije dagen gestaag af, na een piek van 652 op maandag 23 augustus. Van hen liggen er 182 op de afdelingen intensieve zorg. Wat de weekgemiddelden betreft, stagneren de ziekenhuisopnames. In de week vanaf 21 tot en met 27 augustus ging het om iets meer dan 58 per dag, evenveel als de week voordien.

Ook de bevestigde besmettingen stagneren. Vanaf 18 tot en met 24 augustus kwamen er dagelijks gemiddeld 1.971 bij, een toename met 2 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen.

Er werden 14 procent minder tests uitgevoerd, de positiviteitsratio komt uit op 5 procent (+0,6 procent). Het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten - bedraagt momenteel 1. Als die waarde boven 1 ligt, neemt de epidemie aan kracht toe.

De overlijdens wegens COVID-19 stijgen wel weer. Per dag waren er vanaf 18 tot en met 24 augustus gemiddeld 6 te betreuren, 83 procent meer in vergelijking met de zeven voorgaande dagen.

Ondertussen kreeg 72,8 procent van de volledige Belgische bevolking en 85,1 procent van de volwassen bevolking al minstens een vaccindosis. Zo'n 69,5 procent van de volledige bevolking is volledig gevaccineerd, ofwel 83 procent van de volwassen bevolking.

