Van 9 tot 15 mei werden elke dag gemiddeld 145,9 personen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, een daling met 11 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers nog 1.813 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 622 intensieve zorgen nodig hebben.

KAART: Bekijk hier de cijfers in uw gemeente: