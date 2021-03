Corona: aantal besmettingen weer boven de 3.000 per week

In de week vanaf 8 tot en met 14 maart kwamen er per dag gemiddeld 3.052 bevestigde besmettingen met het coronavirus bij. Het gaat om een toename met 29 procent in vergelijking met de week ervoor. Er werden wel 10 procent meer coronatests afgenomen. De positiviteitsratio steeg licht tot 6,8 procent (+0,7 procent).

Ook de ziekenhuisopnames nemen nog steeds fors toe. Vanaf 11 tot en met 17 maart ging het dagelijks om gemiddeld meer dan 175 opnames, 16 procent meer dan in de zeven voorgaande dagen. Momenteel worden 2.121 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis. Van hen liggen er 534 op de afdelingen intensieve zorgen.

Terwijl het aantal nieuwe overlijdens wegens COVID-19 tot nu toe was blijven dalen, stagneert dat nu. Vanaf 8 tot en met 14 maart ging het om gemiddeld 24 per dag, evenveel als in de voorgaande week. In België zijn sinds het begin van de pandemie nu al 818.142 besmettingen met het coronavirus bevestigd. In totaal bezweken 22.600 mensen aan.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.