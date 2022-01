Corona: Aantal besmettingen verdubbelt in West-Vlaanderen, ziekenhuisopnames stabiel

In West-Vlaanderen is het aantal besmettingen op één week tijd verdubbeld, meer dan het Vlaamse gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van wetenschapper Bart Musuere van de UGent. Opvallend: het aantal ziekenhuisopnames blijft ongeveer stabiel op één week tijd, en dat is goed nieuws.

In onze provincie steeg het aantal besmettingen dus op één week tijd met 105%. Dat is meer dan het Vlaamse gemiddelde van 97%.

Onze provincie staat hiermee op een tweede plaats. Enkel in de provincie Antwerpen stijgt het aantal besmettingen nog forser: met 107% op één week tijd. In Oost-Vlaanderen is er een stijging van 104%. De minste stijging van het aantal besmettingen op één week is voor Vlaams-Brabant: +74%.

In verhouding tot het aantal inwoners zijn de meeste besmettingen in deze West-Vlaamse gemeenten:

1. Wielsbeke

2. Veurne

3. Gistel

4. Damme

5. Ruiselede

6. Zuienkerke

7. Zwevegem

8. Deerlijk

9. Waregem

10. Harelbeke

Ziekenhuisopnames stabiel in West-Vlaanderen

Voorlopig blijft het aantal ziekenhuisopnames in West-Vlaanderen stabiel. Er is een lichte stijging van 3% op één week tijd. In Vlaams-Brabant is dat bijvoorbeeld +50%.

De bevestigde besmettingen stegen afgelopen week met 85%. Bij de ziekenhuisopnames omwille van COVID zien we een kleinere toename van 17%. Er liggen nu 1962 (+5%) patiënten in het ziekenhuis, waarvan 437 (-16%) op IC. pic.twitter.com/oVXwBqzINr — Bart Mesuere (@BartMesuere) January 11, 2022

Nationale cijfers

Tussen 1 en 7 januari hebben elke dag gemiddeld 20.264 mensen in ons land een positieve coronatest afgelegd. Dat is een stijging met 85 procent in vergelijking tot de week ervoor, blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Op 4 januari waren er 28.045 besmettingen, een nieuw absoluut record sinds het begin van de pandemie.

De positiviteitsratio blijft ook stijgen: 26,2 procent (+9 procent) van de afgenomen tests is nu positief. Er werden bijna 78.800 tests afgenomen, een stijging met 20 procent.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Tussen 4 en 10 januari werden elke dag gemiddeld 182 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 17 procent. Er liggen nu 1.962 mensen in het ziekenhuis (+5 procent), van wie 437 (-16 procent) in de intensieve zorg.

Het aantal overlijdens blijft wel nog dalen. Tussen 1 en 7 januari stierven elke dag gemiddeld 18,3 mensen aan de gevolgen van het virus, een daling met 24 procent in vergelijking met een week eerder. Het totale aantal overlijdens ligt nu op 28.518. Het reproductiegetal bedraagt nu 1,08. Wanneer dat hoger ligt dat 1, wil dat zeggen dat de pandemie nog aan kracht wint.