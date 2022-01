Corona: aantal besmettingen flirt met kaap van 50.000

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft fors stijgen, net zoals het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Opvallend is dat het aantal patiënten op intensive care wel nog steeds daalt.

Tussen 16 en 22 januari werden dagelijks gemiddeld 49.289 nieuwe besmettingen vastgesteld, op weekbasis een stijging met 77 procent. De omikronvariant is momenteel verantwoordelijk voor ruim 94 procent van de besmettingen. In totaal raakten sinds de start van de pandemie al ruim 2,9 miljoen mensen besmet met het virus. In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 114.400 testen afgenomen. De positiviteitsratio bedraagt 45,2 procent. Het reproductiegetal staat momenteel op 1,27, wat betekent dat de epidemie nog aan kracht toeneemt.

Tussen 19 en 25 januari werden elke dag ook gemiddeld 330 nieuwe COVID-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een toename met 51 procent. In totaal liggen er nu 3.438 patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis (+42 procent), van wie er 367 intensieve verzorging nodig hebben (-6 procent).

De afgelopen periode stierven dagelijks gemiddeld 25 mensen aan de gevolgen van een COVID-infectie, een stijging met 20 procent. Sinds het begin van de pandemie overleden in ons land al ruim 28.900 mensen aan het virus.

Intussen hebben zowat 6,3 miljoen Belgen een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 55 procent van de totale bevolking en 68 procent van de volwassen bevolking.

Situatie in West-Vlaanderen

In elke gemeente in West-Vlaanderen stijgt het aantal besmettingen. In verhouding tot het aantal inwoners is dit de top 10:

1. Deerlijk (+880 besmettingen de jongste 2 weken)

2. Dentergem (+615)

3. Harelbeke (+2.0000)

4. Zwevegem (+1.700)

5. Kortemark (+866)

6. Kuurne

7. Wervik

8. Houthulst

9. Kortrijk

10. Torhout