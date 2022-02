Corona: aantal besmettingen daalt, ziekenhuisopnames nemen toe

Van 23 tot 29 januari werden per dag gemiddeld 46.481 besmettingen met het virus geregistreerd. Dat is een daling met zes procent in vergelijking met de vorige zevendaagse periode. In 99 procent van de gevallen gaat het om een infectie met de omikronvariant. In die periode werden per dag gemiddeld meer dan 112.000 tests afgenomen. De positiviteitsratio bedroeg 45,5 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt wel nog. Van 26 tot 1 februari werden dagelijks gemiddeld 364,4 patiënten met een besmetting opgenomen. Dat is een stijging met tien procent in vergelijking met vorige week. In totaal verblijven op dit moment 4.156 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Op de afdelingen intensieve zorg liggen 419 patiënten.

Ook het aantal overlijdens neemt nog steeds toe. In de periode van 23 tot 29 januari stierven dagelijks gemiddeld 27 mensen, een toename met drie procent in vergelijking met de voorgaande referentieperiode. De pandemie kostte al 29.083 mensenlevens in ons land. Het reproductiegetal bedraagt 1,06. Bij een cijfer hoger dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.

West-Vlaamse situatie (op 1/2)

Gisteren testten 3.257 West-Vlamingen positief op het coronavirus. 543 coronapatiënten liggen in de West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is een stijging van 36,8 procent in vergelijking met vorige week. Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen stijgt (+9,7%). Er liggen nu 34 mensen met covid op IZ, twaalf daarvan worden beademend.

De meeste nieuwe besmettingen de voorbije 14 dagen zijn vooral vastgesteld in onze grotere gemeenten als Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Als we rekening houden met de bevolkingsaantallen dan is de incidentie (berekend per 100.000 inwoners) het grootst in Houthulst, Dentergem, Wervik, Deerlijk en Zwevegem. Die vijf West-Vlaamse gemeenten - samen met Kuurne en Harelbeke - vormen ook de nationale top 10.