Corona: aantal besmettingen daalt met 13%

Het aantal nieuwe besmettingen blijft dalen. Tussen 2 tot 8 februari werden er in ons land elke dag gemiddeld 2.053 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 13 procent in vergelijking met een week eerder.

In totaal zijn er al 733.100 mensen besmet geraakt met het coronavirus. De positiviteitsratio blijft stabiel op 5,1 procent.

Er liggen opnieuw minder dan 300 COVID-patiënten op de intensieve zorgen. Er liggen nu 1.642 mensen in het ziekenhuis, van wie 294 op de intensieve zorgen. In de periode tussen 5 en 11 februari werden er elke dag gemiddeld 125 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een lichte daling met 1 procent ten opzichte van een week eerder.

Het aantal sterfgevallen door COVID-19 stijgt wel weer licht. In de week van 2 tot 8 februari stierven elke dag 42 mensen (+2,7 procent). In totaal stierven al 21.551 mensen aan de gevolgen van het virus.

Ondertussen hebben al 347.027 Belgen een eerste dosis van een coronavaccin ontvangen. Dat komt neer op 3,76 procent van de volwassen bevolking. 130.741 mensen kregen ook al een tweede dosis.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.