Corona: 47% meer besmettingen in West-Vlaanderen

Na het aantal coronabesmettingen stijgt nu ook het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Tussen 28 december en 3 januari werden elke dag gemiddeld 156,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 15 procent in vergelijking met de week ervoor. Dat blijkt uit voorlopige gegevens...

Het aantal overlijdens blijft wel nog dalen. Tussen 25 en 31 december stierven elke dag gemiddeld 23,9 mensen, een daling met 34 procent. In totaal stierven nu al 28.385 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Er liggen nu 1.866 COVID-patiënten in de ziekenhuizen (-5 procent), van wie er 520 op intensieve zorg (-15 procent).

In de periode van 25 tot 31 december werden elke dag gemiddeld 10.936 nieuwe besmettingen geregistreerd, een sterke stijging met 69 procent in vergelijking met de week voordien. Op 30 december werden zelfs 16.007 besmettingen geregistreerd. De positiviteitsratio stijgt tot 17,3 procent (+6,4 procent), terwijl tussen 25 en 31 december 5 procent minder tests werden uitgevoerd. Het reproductiegetal steeg tot 1,11. Dat betekent dat de pandemie aan kracht wint.

Situatie in West-Vlaanderen

In West-Vlamingen zijn er nu de helft meer besmettingen per dag dan zeven dagen geleden. 47% om precies te zijn. Iets minder dus dan in het hele land. De afgelopen zeven dagen geraakten in totaal 6019 West-Vlamingen besmet.

De meeste nieuwe besmettingen komen voor in de grote steden als Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (aantal gevallen per 100.000 inwoners) het grootst in Gistel, Zonnebeke, Spiere-Helkijn, Oudenburg en Kortemark.

Als we kijken naar het aantal nieuwe besmettingen in heel Vlaanderen, staan Brugge en Kortrijk nog in de top tien.

Het aantal ziekenhuisopnames in West-Vlaanderen is nog licht dalend: het zijn er 9 procent minder dan vorige week. Op Belgische schaal stijgen intussen ook de ziekenhuisopnames weer.