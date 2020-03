Corona: 194 West-Vlaamse bedrijven vragen tijdelijke werkloosheid aan

In West-Vlaanderen hebben ruim 194 bedrijven wegens overmacht of om economische redenen het systeem van tijdelijke werkloosheid aangevraagd door het coronavirus. Een deel daarvan is al goedgekeurd. Zo'n 4214 werknemers zijn getroffen. Dat bevestigt federaal minister van Werk Nathalie Muylle uit Roeselare.

Over heel Vlaanderen gaat het om zo'n 1.700 bedrijven die voor maximaal 31.000 werknemers hete systeem van tijdelijke werkloosheid hebben aangevraagd. Een derde daarvan is intussen ook goedgekeurd. Vooral de sectoren toerisme en horeca maken gebruik van het systeem.

Dat er al een aanvraag is voor werknemers, betekent volgens minister Muylle weliswaar niet dat die nu allemaal tijdelijk werkloos zijn. "Soms zijn dat in een bedrijf maar een klein aantal werknemers. Of blijft die tijdelijke werkloosheid beperkt tot één of enkele dagen. Pas volgende maand, bij de uitkering van die werkloosheidsvergoedingen zullen we definitief weten hoeveel mensen effectief in die tijdelijke werkloosheid terechtgekomen zijn."

Het is dus niet omdat een bedrijf de goedkeuring krijgt om tijdelijke werkloosheid in te voeren, dat het bedrijf dat ook toepast. De tijdelijke werkloosheid gaat pas in als het bedrijf de maatregel activeert.