ConXioN uit Deerlijk trots op IT-award

IT-bedrijf ConXioN uit Deerlijk wint een belangrijke award in de IT-wereld: Microsoft Partner of the Year 2021 voor België

Microsoft reikt elk jaar de Microsoft Partner of the Year Awards uit binnen zijn uitgebreide partnernetwerk. Voor ‘Microsoft Country Partner of the Year’ kiest het panel met Microsoft-stakeholders voor elk land dé partner uit die dat jaar opmerkelijke prestaties neerzette. Daarvoor kijken de juryleden naar hoe ze zich weten te onderscheiden in hun gebruik van de Microsoft-oplossingen.

De jury koos er dit jaar dus het Deerlijks bedrijf uit. CEO Chris Debyser: ‘We hebben, zoals ieder ander bedrijf, een uitdagend jaar achter de rug. Daarbovenop groeide ons personeelsbestand het voorbije jaar met een kwart. Dat Microsoft nu erkent dat we ons onderscheiden in ons gebruik van het Microsoft-ecosysteem, is dan ook een overwinning voor het volledige team.”