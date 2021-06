Controverse: nazi- of vrijheidsmonument?

Er is wat controverse rond een oorlogsmonument in Zedelgem. Volgens sommigen is het een nazi-monument dat collaboratie verheerlijkt, en dus moet het afgebroken worden.

Het monument werd geplaatst in 2018. Het is een eerbetoon aan de 12.000 Letten die na WO II in het krijgsgevangenkamp in Vloethemveld terecht waren gekomen. Het kunstwerk werd gezien als een universeel symbool voor de vrijheid, als contrast met de gruwel van de oorlog. Vrijheid voor alle krijgsgevangenen, en dus niet alleen voor de Letten. Alleen, nu blijkt dat die Letten tijdens de oorlog mee hebben gevochten met de nazi's tegen de Russen. Ze zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid en meegewerkt hebben aan de jodenvervolging.

Het huidige gemeentebestuur is niet van plan om het kunstwerk te verwijderen. Er zal wel wat extra historisch correcte tekst bijkomen, zodat misverstanden uitgesloten worden.