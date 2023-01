Controleacties in Kortrijk en Oostende

Drugdealer opgepakt in Kortrijk

In Kortrijk is tijdens een politiecontrole in de stationsomgeving een drugdealer opgepakt. De man reed in een auto met Franse nummerplaat en had zowel cocaïne als heroïne bij zich.

Ook op vrijdag heeft de politie controles uitgevoerd langs de belangrijkste invalswegen van de zone. Er zijn in totaal 315 voertuigen gecontroleerd. Daarbij hebben geen incidenten plaatsgevonden of zijn geen verdachte vaststellingen gedaan.

Kortrijkzanen tevreden met initiatief

“Veel mensen vonden onze zichtbare aanwezigheid met zo’n actie een goed initiatief, wat alvast een opsteker is. Iedereen kreeg ook de nodige uitleg over het opzet van onze controles. Er volgen binnenkort nog dergelijke acties,” aldus politiezone VLAS.

Ook drugsactie in Oostende

Een hele vrijdagmiddag lang nemen interventieploegen, wijkpolitie, rechercheurs en de hondenbrigade deel aan de gecoördineerde actie in het Leopoldpark. Er vindt dan ook een complete sweeping van het park plaats, waarbij alle toegangen werden afgezet om elke steen en morzel grond om te draaien. Het resultaat was navenant: de politie kon vijf mannen arresteren op verdenking van dealen.

Ook twee andere personen zijn geïdentificeerd voor het bezit van verdovende middelen.

Drugs problematiek

De actie kadert in de aanpak van een probleem waar Politie Oostende al langer op werkt.

“We zijn zeer goed op de hoogte van de problematiek in het Leopoldpark met betrekking tot dealen en gebruik van drugs. Tussen juli en december 2022 voerden we ook meer dan honderd controles uit met de interventieploegen, hondenbrigade en wijkpolitie”, geeft korpschef Philip Caestecker mee.