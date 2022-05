Controleactie op handenvrij rijden duurt dag langer

De nationale controleactie op handenvrij rijden heeft in West-Vlaanderen nog een dag langer geduurd.

De hele week heeft de politie gecontroleerd op het rijden met de gsm in de hand, of andere afleiding tijdens het sturen. Tientallen mensen hebben meteen 174 euro boete gekregen. Meteen het rijbewijs intrekken, zoals in onder andere Oost-Vlaanderen, gebeurt bij ons nog niet. Maar het parket sluit niet uit dat dat op langere termijn wel zo zal zijn.

Al de hele week zijn er overal controles op afleiding, in de ruime zin van het woord.

"Als je je niet concentreert op het verkeer is een ongeval snel gebeurd: je bent afgeleid, je rijdt een fietser aan, je rijdt niet in rechte lijn", klinkt het bij Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin.

Voor gouverneur Decaluwé mag het minstens even streng als bij onze buren uit Oost-Vlaanderen. Hij stuurde aan op een extra controledag en hij hamert geregeld op meer verkeersveiligheid.