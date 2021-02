Controle van bijna 1000 voertuigen op E17

De Highway-controleactie van de CSD liep zaterdag tussen 15u30 en 23u. Zo'n 250 agenten hadden daarvoor postgevat aan op- en afritten van de E17. Ze zetten bijna 1000 wagens aan de kant, en controleerden er 577 daarvan.

Zeven geseinden

Zeven lokale politiezones werkten mee aan de FIPA, plus de federale politie en politieschool. Tijdens de controleactie werden een zevental geseinde personen aangetroffen, onder wie drie voor illegaal verblijf, een iemand voor intra-familiaal geweld, een persoon die vrij was onder voorwaarden en een iemand die ontzet was uit zijn recht tot sturen.

In een voertuig werd ook €5.750 cash geld in beslag genomen. De agenten ontdekten daarenboven 38 gram heroïne, 10 gram cocaïne en cannabis in speciale verborgen ruimtes in een andere wagen.

Zeven wapenpv's

De politie schreef ook zeven pv's voor verboden wapens en drie voor het bezit van lachgas. Op het vlak van verkeersinbreuken werden niet minder dan 119 pv's uitgeschreven, waaronder 72 waarschuwingen en 23 voor rijden onder invloed van alcohol of drugs. Bij 12 anderen was het keuringsbewijs verlopen.

Achttien bestuurders moesten meteen hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen. De actie richtte zich vooral op rondtrekkende dadergroepen en drugstrafiek, maar de politie heeft bij de controles van de wagens geen inbraakmateriaal aangetroffen.