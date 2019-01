Controle op 16 treinen tussen Kortrijk en Frankrijk in de strijd tegen mensensmokkel

In de strijd tegen mensensmokkel en transmigratie heeft de politie zone Vlas de inzittenden van zestien treinen gecontroleerd in het station van Kortrijk. Drie personen bleken illegaal in ons land te verblijven en een reiziger stond geseind bij de politie.

Bij de controleactie werden vrijdag alle inzittenden van zestien treinen van en naar Frankrijk gecontroleerd in het station van Kortrijk. De politie van de zone Vlas werkte hiervoor samen de NMBS en de federale spoorwegpolitie. Van alle reizigers werden 25 personen grondig gescreend. Drie personen bleken illegaal in ons land te verblijven. Een van de inzittenden werd gezocht door de politie. Hij werd overgebracht naar het commissariaat en zal verhoord worden.

Gezamelijke controleactie

Het is niet de eerste keer dat een dergelijke gezamenlijke controleactie plaatsvindt in Kortrijk. "Zo tonen we dat mensensmokkel en transmigratie ook in deze regio aangepakt en in kaart gebracht worden. De problematiek gaat niet zelden gepaard met de nodige inbreuken, criminaliteit en overlast ten koste van treinbegeleiders en -reizigers", luidt het.