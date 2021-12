Controle-actie drugs: één kilogram drugs gevonden, één persoon gearresteerd

Bij de drugscontroleactie op de E17 in Marke gisteren zijn 55 auto's gecontroleerd en daarbij is ruim een 1 kg synthetische drugs en cannabis gevonden. Eén iemand is gearresteerd.

Bij de controleactie is gebruik gemaakt van nummerplaatherkenning waarbij mensen gelinkt aan drugdossiers uit het verkeer zijn gehaald. Ook ging de politie op zoek naar holle ruimtes in wagens.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: "In 2021 heeft de Geïntegreerde Politie minstens 99 voertuigen met een verborgen ruimte onderschept, dat zijn er gemiddeld twee per week. In 2020 ging het om 35 voertuigen. Politiemensen zijn zich meer en meer bewust van de problematiek en worden er sinds begin dit jaar ook specifiek op getraind. De Federale gerechtelijke Politie (DJSOC Drugs) coördineert de opleidingen hierrond. Verborgen ruimtes zijn vaak slim bedacht en bevinden zich bijvoorbeeld in de middenconsole of op de plaats van een passagiersairbag."

De politie nam gisteren vooral de drugtrafiek tussen Nederland en Frankrijk in het vizier. Bij de actie werkten mensen mee van de politiezone Grensleie en van verschillende diensten van de Federale Politie.

