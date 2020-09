Containerstapelaar in vlammen in Zeebrugge

Het vuur brak uit even over 23 uur dinsdagavond. Een containerstapelaar, een gevaarte van meer dan 20 meter hoog die in de haven gebruikt wordt om containers te stapelen en te verplaatsen, vatte vuur.

De machine was ingezet op de CSP-terminal langs de Albert II-laan in Zeebrugge toen het vuur in het bovenste deel van de machine uitbrak. De brandweer moest met de ladderwagen de brand te blussen maar een alledaagse klus was het niet. De schade aan de machine is groot.

Hoe het vuur is ontstaan wordt onderzocht.