Contacttracers vragen voortaan naar tweede verblijf

Contacttracers zullen voortaan vragen of een persoon zijn of haar quarantaine in een tweede verblijf uitzit.

Dat meldt waarnemend gouverneur Anne Martens. Daarmee moet er meer duidelijkheid komen over waar tweedeverblijvers verblijven tijdens hun quarantaine. Martens klaagde eerder de onduidelijkheid daaromtrent aan op de Nationale Veiligheidsraad. Ook wie in een hotel of vakantiehuis verblijft, moet dat meegeven.

Verblijfsadres

Martens kaartte het probleem aan op de Nationale Veiligheidsraad, omdat oorspronkelijk enkel het officiële adres van mensen in quarantaine werd geregistreerd. "We wisten niet of tweedeverblijvers of toeristen thuis in quarantaine gingen of bijvoorbeeld aan zee zaten", zegt Martens. "Daar komt nu al verbetering in. Ook wordt nu gevraagd waar ze besmet zouden geraakt kunnen zijn", aldus Martens. Verder vragen contacttracers dus ook of de persoon in kwestie verblijft in een hotel, bij familie of in een vakantiehuis. "Zo weten we al beter wie er bijvoorbeeld in West-Vlaanderen verblijft", zegt Martens. Het is ook de bedoeling dat het e-formulier dat een besmette patiënt invult bij de huisarts nog wordt aangepast, zodat daar een verblijfsadres wordt opgegeven en niet enkel het officiële adres.

