Consensus scholenplan Waregem

Tegen die hervorming was er kritiek, vooral de campus Hemelvaart in Waregem vond dat er te weinig inspraak was geweest. Dat leidde tot een klacht bij het Agentschap voor onderwijsdiensten.

Volgens de scholengroep is er nu grotendeels een consensus bereikt van de respectievelijke schoolraden en is de klacht weer ingetrokken. De schoolraden zullen zich dit schooljaar nog verder buigen over een meer complementair aanbod in de tweede en derde graad.

Het is alvast de bedoeling om het domein Maatschappij en welzijn onder te brengen in de campus Hemelvaart. Het domein Sport gaat naar de campus college. In alle scholen samen volgen meer dan 6.000 jongeren les.

Lees meer: