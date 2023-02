Confrontatie in Brugge tussen harde kernen Club en Cercle

Na de wedstrijd Cercle Brugge tegen Club Brugge is het op het Zand tot een harde confrontatie gekomen tussen de harde kernen van beide ploegen.

Supporters gingen met elkaar op de vuist in een café en binnen werd zelfs een vuurpijl afgeschoten. De daders zijn intussen geïdentificeerd en er volgen sancties en maatregelen. Enkele heethoofden raken slaags op het terras van café Den Bras. Het personeel moet zich in veiligheid brengen. De verstandhouding tussen beide supportersgroepen is al een tijdje zoek en de harde kernen sturen blijkbaar op een gewelddadige confrontatie aan.

"Het heeft voor een stuk te maken met een hardere supporterskern bij Cercle Brugge, de Cheeky Green Boys, heten ze. Ze zullen graag hebben dat ik hen vernoem, want dat geeft blijkbaar meer prestige. Maar dat is wel een van de verklaringen voor de toename van het geweld. Cercle verliest een beetje zijn aureool van vriendelijke, familiale club. Maar het gaat dan vooral om het gedrag van enkele tientallen jongeren", klinkt het bij Dirk Van Nuffel, korpschef van politie Brugge.

De politie gaat ook met beide voetbalclubs in overleg om een gezamenlijke aanpak te bespreken.