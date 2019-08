Concurrent dwingt Metro Middelkerke tot sluiting

Metro opende in mei vorig jaar de deuren in Middelkerke. Dat was meteen de elfde vestiging van de groep die horecaklanten uit de hele kustregio bedient. Maar er rees een geschil over de bestaande parking en de overgenomen uitbating ervan en nu krijgt Metro een gerechtelijk bevel om de deuren te sluiten. "Het voortbestaan van de winkel en de jobs van een dertigtal mensen zijn nu plotsklaps bedreigd. Het ongeloof bij Metro is bijzonder groot", luidt het in een persbericht van CEO Vincent Nolf.

Klantenbestand

Intussen stelt Metro alles in het werk om de klanten, zeker nu het hoogseizoen is, verder te bedienen. "Via de uitgebreide deliveryservice en de dichtstbijzijnde winkels in Wevelgem en Evergem, zullen klanten zo goed als mogelijk verder geholpen worden".

Bemiddeling

“Dit is uiteraard een tijdelijke situatie. Onze klanten horen ontvangen te kunnen worden in hun vertrouwde winkel, door ‘hun’ personeel. We zoeken hard naar duurzame oplossingen en roepen in tussentijd zowel het gemeentebestuur van Middelkerke als de gouverneur van West-Vlaanderen op om zo snel mogelijk mee rond de tafel te gaan om in deze kwestie te bemiddelen”, aldus CEO Vincent Nolf.