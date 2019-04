Conciërgedeelte UpKot onbewoonbaar na brand

Rond 9 uur deze morgen kreeg de brandweer van Brugge een oproep binnen voor een brand in het conciërgedeelte van het studentenhuis UpKot in Brugge.

De brand ontstond nadat een kookplaat vuur vatte. Een twintigtal studenten die nog in het gebouw aanwezig was, werd gealarmeerd door brandalarm en kon het gebouw tijdig verlaten.

De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor de schade aan het studentengebouw miniem bleef. Enkel de technische ruimte van het gebouw liep heel wat schade op waardoor het ganse gebouw het momenteel zonder elektriciteit, internet en verwarming moet stellen. Alles wordt dan ook in het werk gesteld om die functies zo snel mogelijk te kunnen heropstarten. De buitenlandse studenten worden tot dan opgevangen in een hotel.

Het conciërgedeelte daarentegen is door waterschade en rook volledig onbewoonbaar.