Concertgebouw krijgt gebouwschil met fotovoltaïsche cellen

Het Concertgebouw in Brugge krijgt een alternatieve en duurzame gebouwschil met geïntegreerde fotovoltaïsche cellen die zonne-energie opwekken. De kostpijs ligt hoog: tien miljoen euro. Maar er wordt gerekend op een terugverdieneffect.

Begin oktober start het Concertgebouw met gevelwerken om de terracotta tegelpannen van de westgevel uit voorzorg te verwijderen, dit in afwachting van een nieuwe gevel- en dakbedekking voor het gebouw. Het Concertgebouw grijpt de noodzakelijke vervanging van zijn volledige gebouwschil meteen aan als opportuniteit in de transitie naar hernieuwbare energie. Met de nadruk op duurzaamheid.

Investering van tien miljoen euro

Hierbij worden alle opties in kaart gebracht, maar kijken de partners in de eerste plaats naar de mogelijkheden om via een nieuwe gebouwschil met geïntegreerde fotovoltaïsche cellen (BIPV) zonne-energie op te wekken. De investeringskost voor een nieuwe BIPV-gebouwschil wordt voorlopig geraamd op om en bij de 10 miljoen euro. Met het project wordt een zo hoog mogelijk jaarlijks energetisch terugverdieneffect geambieerd.

De werking van het Concertgebouw als kunstenhuis en congresvenue, met meer dan 1500 events per jaar – concerten, dansvoorstellingen, bedrijfsevents en congressen – komt niet in het gedrang. Het Concertgebouw bestaat 21 jaar.