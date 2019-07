Concert Rammstein in kwartier tijd uitverkocht

De 45.000 tickets voor het concert van Rammstein volgend jaar in Oostende zijn in een kwartier tijd de deur uitgevlogen.

Vanaf 11u konden fans hun tickets online bestellen (aan 89 of 115 euro). Door de stormloop zorgde dat voor enkele technische problemen.

European Stadium Tour

Rammstein is bezig aan de European Stadium Tour, en houdt op 10 juni volgend jaar dus halt in Park De Nieuwe Koers in Oostende. De populaire Duitse metalformatie is de eerste band die op het evenemententerrein zal optreden.

Wachtlijst

Voor mensen die geen tickets hebben bemachtigd, is er een wachtlijst geopend. Iedereen op die wachtlijst ontvangt dan een mail met informatie over de verkoop van enventueel vrijgekomen tickets.

Bekijk hier de teaser: