Concert met werken van Mozart voor tweede keer in Westende

Klassiek aan Zee is een klassiek openluchtconcert met werk van Wolfgang Amadeus Mozart in een uniek decor van duinen en zee. Artistiek directeur Robert Groslot en casting director Aaron Wajnberg selecteerden de bekendste werken uit het oeuvre van Mozart. Sopranen Tineke Van Ingelgem, Morgane Heyse, bariton Danylo Matviienko en Kris Belligh nemen de zangpartijen voor hun rekening.

Naast Groslots Great Globe Orchestra debuteert het Koor Waelrant, winnaars van de World Choir Games 2021. “Het feit dat al een derde van de kaartjes verkocht is, bewijst de meerwaarde van dit concert”, besluit Tom Dedecker, schepen van Evenementen en Toerisme.

Rebel

Mozart toerde als tiener door Europa. Hij stond bekend als een van de best betaalde klassieke componisten over heel de wereld. Hij stierf op 35-jarige leeftijd en liet een oeuvre na van ongeveer 600 werken. “Mozart heeft per maand - op Spotify - nog meer dan 6 miljoen luisteraars”, vertelt Carl Huybrechts, presentator van Klassiek aan Zee.

Het concert vindt plaats op 9 juli om 20 uur, op de zeedijk in Westende-Bad aan de Rotonde. Kaarten zijn online te koop of aan de balies van het toerisme van Westende en Middelkerke.