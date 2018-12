Concert met gezangen van overleden nonnetjes

Dit weekend was er een bijzonder kerstrecital in Sint-Baafs-Vijve. Het ging om een concert waarin de gezangen van de overleden nonnetjes van het Franse klooster in Ooigem te horen waren.

Hun stemmen waren in de jaren vijftig op band opgenomen. Die opname was nu de basis voor een concert, begeleid door de plaatselijke koren St. Cecilia, Cantalys en het Gregoriaans koor Deerlijk. De opname kwam bij initiatiefnemer Geert Eeckhout terecht na het overlijden van een kennis. Eeckhout ging vorig jaar nog op bezoek bij zuster Lia, de laatste toen nog levende zuster die er op te horen is. Hij liet haar het fragment horen. Ze was heel ontroerd. Na het beluisteren van de opname kon de man de schat niet zomaar verticaal klasseren. Vandaar dit speciaal concert.