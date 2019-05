Compromis tussen buurt en organisatoren Schippersweekend

Met resultaat, want de buurt en de organisatoren konden elkaar vinden in een compromis. Burgemeester Eddy Lust: “Ik vind het fantastisch dat ons enthousiaste verenigingsleven jaarlijks boeiende events organiseert. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de organisatie van het Schippersweekend volop aan de gang. In dit geval voelde ik aan dat het belangrijk was om de mensen die in de buurt van Hoeve Delaere wonen met alle betrokkenen eens samen te brengen. Een keer praten met elkaar doet soms wonderen.”

Compromis

Na het overleg van gisteren zijn alle partijen tot een compromis gekomen. Volgende uren zijn afgesproken:

Vrijdag 13 september en zaterdag 14 september: muziek buiten: van 18u00 tot 01u00, muziek binnen: van 01u00 tot 03u00 (vanaf 02u30 wordt de muziek gedempt) Zondag 15 september: muziek buiten: 11u00 tot 00u00, muziek binnen: 00u00 tot 01u00

