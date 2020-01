Comedian Piv Huvluv wint spekkentrofee

Deze middag maakte festivalorganisator Ilse Everaert tijdens de slotceremonie van het Kindertheaterfestival Spekken te Gent bekend dat Oostendenaar Piv Huvluv met voorsprong het festival wint in de leeftijdscategorie 8-12 jaar. Zijn voorstelling viel enorm in de smaak van de tienkoppige kinderjury die kwistig “5 sterren” rondstrooide.

'De allereerste keer' is zijn 4de jeugdtheaterproductie in 12 jaar. Het blijkt een profetische titel te zijn want hij won er nu ook zijn allereerste prijs mee. “Het fijne en het bijzondere is dat de prijs wordt uitgereikt door de kinderen zelf. Dat zij mij kiezen uit 34 producties wijst erop dat ze de voorstelling bijzonder waarderen. Veel mooier kan het niet zijn. Ik voel mij zeer vereerd”, vertelt Huvluv trots.

Voor volwassenen én voor kinderen

Huvluv is de enige stand-up comedian in Vlaanderen die naast zijn avondvullende shows voor volwassenen, ook al ruim 12 jaar theater voor lagere schoolkinderen en hun familie maakt.