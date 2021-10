Colruyt groep wil mosselen kweken in Noordzee

In Oostende test de Colruyt groep de mosselgroei in de Noordzee. Dat gebeurt in de Blue Accelerator, het maritiem testplatform van POM West-Vlaanderen waar bedrijven maritieme toepassingen kunnen testen. Volgend jaar bouwt een Nederlands bedrijf er ook een drijvend zonnepanelenpark.

Met de steun van Europa neemt West-Vlaanderen het voortouw in de ontwikkeling van energieparken op zee, die wind en water combineren om energie op te wekken. Een Nederlands bedrijf ‘Oceans Of Energy’ bouwt hier volgend jaar een drijvend zonnepark en is al begonnen met de technische voorbereidingen.

Zeeboerderij

POM West-Vlaanderen wil zoveel mogelijk bedrijven de kans geven om innovatieve maritieme toepassingen te testen in de Blue Accelerator. Nu is de Colruyt groep gestart met een testinstallatie om mosselen te kweken in de Noordzee: "Mosselen groeien via een zeeboerderij is nog nooit gedaan", zegt Jeroen Theys van de Colruyt groep. "We proberen nu te kijken met welk soort touwen we dat best doen en hoe we die groei best organiseren."

