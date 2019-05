Collocatieambulance voorgesteld in Ieper

Bij een collocatie, een gedwongen opname in de psychiatrie, moet de patiënt verplicht met een officiële ambulance binnen het 112-netwerk vervoerd worden. Aangezien de hulpverleningszone zo uitgestrekt is, was het nodig dat er zowel in het noordelijk als in het zuidelijk deel een collocatieambulance klaar stond. Zo kunnen de actieve ziekenwagens ingezet worden voor dringende geneeskundige hulpverlening.

Brandweer Westhoek heeft al één reservevoertuig staan in brandweerpost Diksmuide. Die wordt nu ingezet als collocatieambulance voor het noordelijk deel van de hulpverleningszone. Om de grote kost te drukken van twee uitgeruste collocatieambulances, bood het Jan Yperman Ziekenhuis hun reserveambulance aan als collocatieambulance voor het zuiden van de hulpverleningszone.

Samenwerking uitgebreid

Brandweer Westhoek en het Jan Yperman Ziekenhuis werken al langer samen in het kader van dringende geneeskundige hulp. Zo voorziet Brandweer Westhoek op bepaalde dagen ambulanciers van Brandweer Westhoek voor het bemannen van de ambulance van het ziekenhuis. Met dit project wordt die samenwerking nog verder uitgebreid.

In 2018 werden er zo'n 12.446 ambulanceritten uitgevoerd door Brandweer Westhoek, waarvan 1.940 door de ambulance van het Jan Yperman Ziekenhuis. 80 daarvan waren ritten voor een collocatie.