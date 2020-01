Actrice Machteld Ramoudt uit Roeselare - die in de serie 'De Paradijsvogels' het blonde Leentje vertolkt - omschrijft Vander Sarren als een sympathieke medespeler. "Ik zie hem nog binnenkomen in het repetitielokaal in de BRT. Hij was heel een imposant figuur, heel aanwezig, maar zeker niet pretentieus. Integendeel. Het was een fijn mens om mee te werken. Ik voelde mij ook op mijn gemak bij hem. Ik was nog het jonge meisje dat net bij de tv kwam."